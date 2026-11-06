Dalla Fiorentina ai convocati dell'Italia U18: Croci in azzurro, destinazione Mondiale Under 17

L'attaccante viola, classe 2010, è tra i 21 calciatori scelti da Daniele Franceschini

Nuova soddisfazione in azzurro per il settore giovanile della Fiorentina. Il commissario tecnico Daniele Franceschini ha convocato Federico Croci per il prossimo raduno della Nazionale Under 18, in programma dal 12 al 15 novembre presso il Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa “Giulio Onesti” di Roma. L'attaccante viola, nato nel 2010, è uno dei due calciatori più giovani presenti nella lista dei 21 convocati, composta prevalentemente da ragazzi classe 2009. Insieme a lui ci sarà anche Francesco Olivieri, centrocampista dell'Atalanta.

Lo stage servirà a preparare il gruppo in vista del Mondiale Under 17, in programma in Qatar dal 19 novembre al 13 dicembre. Gli Azzurrini si ritroveranno giovedì nella Capitale e partiranno poi alla volta di Doha nel pomeriggio di lunedì 16 novembre. Ecco tutti i convocati:

Portieri: Lorenzo Costoli (Genoa), Carlo Galliera (Inter), Christian Lupo (Lecce); Difensori: Matteo Albini (Como), Giampaolo Bonifazi (Roma), Jacopo Del Fabro (Juventus), Djibril Diallo (Parma), Andrea Donato (Inter), Davide Rigo (Juventus), Ludovico Varali (Parma); Centrocampisti: Riccardo Cassano (Como), Francesco Gasparello (Atalanta), Gioele Giammattei (Roma), Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge), Francesco Olivieri (Atalanta); Attaccanti: Tommaso Casagrande (Hellas Verona), Thomas Corigliano (Juventus), Federico Croci (Fiorentina), Marcello Fugazzola (Atalanta), Jacopo Landi (Lazio), Diego Perillo (Atalanta).