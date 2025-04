Il Celje fa turnover e vince in rimonta al 95esimo, il Betis invece cade in casa contro il Villareal

La Fiorentina ieri ha giocato contro il Parma ed ha pareggiato con il risultato di 0-0 al termine di una partita noiosa in cui la prestazione dei viola non ha convinto un gran che. Il prossimo avversario della Fiorentina dunque sarà il Celje per il ritorno dei quarti di finale di Conference League che ripartiranno con la fiorentina in vantaggio 2-1 sugli Sloveni.

Il Celje in questo giornata di campionato è stato impegnato contro il Mura ed ha vinto in rimonta per 2-1 con il goal vittoria segnato al 95esimo, sicuramente una bella iniezione di fiducia per arrivare al meglio alla sfida di Giovedì. Inoltre il Celje in campionato ha effettuato un massiccio turnover con molti dei titolari in Conference League finiti in panchina in campionato.

Spostando lo sguardo un po’ più avanti alle eventuali semifinali invece non è stata una grande giornata per il Betis che ha perso in casa contro il Villareal, ed è tornato a perdere in Liga cosa che non succedeva dal 8 Febbraio