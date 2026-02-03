Il campionato di sofferenza della Viola tra salvezza e Conference League

Napoli e Cagliari hanno distrutto quel poco fatto di buono in campionato e per la Fiorentina la salvezza diventa un gioco rischioso in Serie A, mentre in Conference League c’è la Jagiellonia Białystok...

Napoli e Cagliari hanno distrutto quel poco fatto di buono in campionato e per la Fiorentina la salvezza diventa un gioco rischioso in Serie A, mentre in Conference League c’è la Jagiellonia Białystok, club polacco che attende la Viola ai playoff per accedere agli ottavi di finale.

Ed è proprio il torneo UEFA a essere sotto la lente d’ingrandimento per lo staff e calciatori, con Vanoli che deve gestire un doppio umore, quello di favorito nelle scommesse sportive di Conference, e l’amara delusione del diciottesimo posto in Serie A. Soltanto il Lecce può dare speranza alla Viola, ma analizziamo un po’ di statistiche, prima di scoprire i prossimi match importanti.

Curiosità statistiche della Fiorentina alle prime 23 giornate di campionato

Nelle prime 23 gare la Viola può contare soltanto 3 vittorie e 8 pareggi, a fronte di 12 match persi che decretano un flop totale e una necessità (senza precedenti) di macinare punti per salvarsi. I gol segnati sono 25, con Kean, Mandragora e Gudmundsson a realizzare la maggior parte delle marcature, la difesa subisce troppo e sono 36 le reti subite in questa parte abbondante di campionato.

In casa la Viola gioca leggermente meglio ma è questione di 1 punto, due vittorie su tre sono state realizzate al Franchi, tuttavia, manca ancora la quadratura tattica e la costanza di risultati.

Nelle quote serie a 2025/2026 aggiornate con i match live, la Viola resta comunque favorita per la salvezza, con il Lecce che dovrebbe scendere secondo le previsioni, ma il campionato è ancora lungo e la Fiorentina ha la mente impegnata in campo internazionale, dove la situazione è perfettamente opposta.

Il match dei playoff contro la Jagiellonia Białystok che giocherà in casa l’andata, vede i Gigliati favoriti a quota 1.95 per la vittoria, contro l’1 quotato a 3.5 per i polacchi. Questo match è fondamentale e potrebbe anche incidere sulle sorti in campionato, perché un’eventuale qualificazione agli ottavi del torneo UEFA, rappresenterebbe un’iniezione di fiducia con conseguente esaltazione psico - tattica per la rosa e l’ambiente.

I prossimi match più importanti della Fiorentina

Febbraio incomincia contro il Torino, un match che suona come uno scontro diretto, con gli uomini di Baroni che sono tornati alla vittoria dopo un filotto negativo di quattro sconfitte pesanti. Il 14 febbraio è previsto il match contro il Como, club che sta facendo bene e difficilmente concederà punti alla Viola.

Il 19 si vola in Polonia per l’andata dei playoff di Conference contro la Jagiellonia Białystok, questo è un periodo ad alta intensità, perché quattro giorni dopo c’è un’altra gara da dentro o fuori, il derby contro il Pisa, attualmente alla 19esima posizione con 14 punti, a pari merito con l’ultima della classifica: il Verona.

Febbraio termina con il ritorno di Conference al Franchi, mentre marzo sarà il mese decisivo, perché comincia con tre match abbordabili contro Udinese, Parma e Cremonese, poi l’Inter e infine il Verona, che aprirà il mese di aprile, prima della volata finale verso la salvezza o la retrocessione.