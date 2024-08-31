Il calciomercato non si ferma: dall'Arabia al Qatar rimangono ancora attive diverse nazioni dove vendere gli esuberi fuori progetto

Il mercato in Serie A si è concluso ieri sera a mezzanotte ma permangono ancora diverse soluzioni per piazzare eventuali esuberi

La sessione estiva di calciomercato per la Serie A si è conclusa ieri sera a mezzanotte però per le nostre squadre esiste ancora la possibilità di vendere nei paesi dove il mercato è ancora aperto. Ovviamente non in Inghilterra, Germania, Francia e Spagna dove la finestra si è chiusa in contemporanea con l'Italia. In particolare esiste ancora una meta molto ambita come l'Arabia Saudita dove la fine del mercato è stata anticipata al 2 Settembre anzi che al 6 Ottobre come precedentemente stabilito. Questa è la stessa data di chiusura anche in Brasile, Portogallo, Olanda, Danimarca e Norvegia. Tre giorni più tardi si chiuderà in Croazia ed in Austria. Il 9 Settembre non si potrà più piazzare qualche esubero anche in Qatar che resta un'altra meta molto gettonata. La Fiorentina ha tempo ancora per riuscire a piazzare determinati esuberi quali Barak, Sabiri, Ikonè e Brekalo, vedremo se ci saranno movimenti verso queste nazioni.

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