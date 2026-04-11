Il Cagliari batte la Cremonese 1-0. La Fiorentina resta a +5 sulla serie B con 1 partita ancora da giocare

E’ del Cagliari il delicato scontro salvezza andato in scena oggi, all’Unipol Domus contro la Cremonese. Sfida dominata dalla tensione in avvio, ma che la formazione di Pisacane ha fatto sua crescendo alla distanza e volendo con maggiore determinazione i 3 punti. 4-4-2 molto fluido quello rossoblù, che ha in Borrelli-Esposito il suo tandem offensivo. Stesso schieramento da parte di Giampaolo, che decide di dare una chance dal 1′ ad Okereke posizionandolo in avanti insieme a Bonazzoli. Primo tempo senza un padrone Sembrano approcciare meglio i sardi, subito pericolosi con un tiro di Palestra alzato sopra la traversa da Audero.

Nei minuti successivi cresce la Cremonese, avendo un paio di situazioni invitanti che Okereke non sfrutta a dovere. Il match prosegue a fiammate, con le due squadre che si prendono qualche momento di maggiore protagonismo senza però creare eccessivi patemi al portiere avversario. Finale di frazione più favorevole alla squadra di casa, pericolosa una volta con Gaetano e due con Folorunsho: la difesa grigiorossa, però regge sempre l’urto al meglio. Il risultato finale quando le due formazioni vanno a riposo non può che essere quindi di 0-0.

Da segnalare già un cambio nelle file cagliaritane: fuori Mazzitelli alla mezzora per un guai fisico, dentro al suo posto Adopo. Ripresa tutta rossoblù, decide Esposito Fin dai primi minuti post intervallo, il Cagliari gioca con un piglio decisamente più convinto mentre la Cremonese appare troppo passiva. Pisacane, visto il momento propizio, decide di donare forze fresche alla manovra rossoblù inserendo al 61′ Zé Pedro e Mendy al posto di Folorunsho e Borrelli.

Cambi che portano frutti immediatamente: 2 minuti dopo, i subentrati confezionano l’azione finalizzata alla perfezione da Esposito con un perfetto colpo di testa che non lascia scampo ad Audero. Giampaolo corre ai ripari, inserendo ogni soluzione offensiva a sua disposizione dalla panchina nei minuti restanti.

E’ però il Cagliari ad andare più vicino al gol: soprattutto al 75′, con un colpo di testa di Deiola murato da un super Audero. Nel finale, gestione dal vantaggio da parte dei padroni di casa e, dopo 4 minuti di recupero, festa grande per 3 punti d’oro in chiave salvezza Prosegue il periodo buio della Cremonese: secondo ko in 3 gare nell’era Giampaolo, possibile ingresso in zona retrocessione in casa di risultato positivo domani del Lecce a Bologna. Lo scrive TMW