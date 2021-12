Ikonè show contro il Wolfsburg: doppio assist del francese ed il Lille vola in testa al girone

Jonathan Ikonè splende nella notte della Champions League. L’esterno francese è risultato decisivo nella vittoria del Lille sul Wolfsburg mettendo a segno due assist. Il primo scappando in contropiede e servendo il pallone vincente a Burak Yilmaz. Il secondo, invece, appoggiando la palla ad Angel Gomes per il definitivo 3-1 che ha chiuso definitivamente la partita ed il discorso qualificazione per il Lille.

