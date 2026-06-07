Idea low cost per la difesa viola, Ceccarini: "Acerbi a parametro zero piace a Sassuolo, Genoa e Fiorentina"

Il difensore centrale classe 1988 ha attirato l'interesse di vari club di Serie A tra cui ci sarebbe anche la Fiorentina

Idea intrigante per rinforzare la difesa della Fiorentina che in questa stagione si è dimostrata quanto mai vulnerabile soprattutto prima dell'arrivo di Paolo Vanoli.

Secondo quanto riportato dal giornalista Niccolò Ceccarini su X, il club viola starebbe osservando la situazione di Francesco Acerbi.

Il difensore classe 1988 si è svincolato dall'Inter ma vanta ancora diversi estimatori in Serie A come riportato dal direttore di TMW:



"Acerbi piace a Sassuolo, Genoa e Fiorentina"