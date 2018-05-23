I viola continuano a cercare in Francia: per il post Badelj spunta Alexis Blin. Il profilo...

La Fiorentina vorrebbe rinfoltire il centrocampo, dato che il regista viola Milan Badelj, il cui contratto scadrà il 30 giugno, dovrebbe ormai salutare Firenze. Secondo Il Corriere dello Sport, il clu...

La Fiorentina vorrebbe rinfoltire il centrocampo, dato che il regista viola Milan Badelj, il cui contratto scadrà il 30 giugno, dovrebbe ormai salutare Firenze. Secondo Il Corriere dello Sport, il club viola avrebbe aggiunto al taccuino delle idee Alexis Blin del Tolosa. Mediano classe 1996, ha già collezionato tre stagioni da titolare in Ligue 1. Nato a Le Mans, in Francia, ha giocato nella Nazionale Francese Under 17, 19, 20 e 21, di cui attualmente fa ancora parte.