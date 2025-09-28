I tifosi della Fiorentina a Pisa respingono i giocatori a fine partita. Invitati a tornare nello spogliatoio

La domenica che avrebbe dovuto risollevare la squadra di Pioli con il derby contro il Pisa ha avuto un epilogo estremamente negativo, e non soltanto per il pareggio.Tensione, rabbia e proteste si sono...

La domenica che avrebbe dovuto risollevare la squadra di Pioli con il derby contro il Pisa ha avuto un epilogo estremamente negativo, e non soltanto per il pareggio.

Tensione, rabbia e proteste si sono innalzate da parte della stessa comunità viola presente allo stadio, che si è stancata di seguire una squadra che non riesce ad incidere ancora dopo 5 partite e, con oggi, solo 3 punti accumulati. Già in mattinata, prima dell'inizio del match, i tifosi della Fiesole si sono presentati a Pisa con un'attitudine affatto pacifica richiamando l'attenzione anche delle Forze dell'ordine. Dentro allo stadio però c'è stata un'atmosfera altrettanto pesante, oltre alla mole di tifosi che si sono rifiutati di entrare contro il caro biglietti, ha inciso un pareggio indesiderato e sconfortante che ha spezzato ogni speranza di ripresa della squadra Viola.

Al fischio finale si è presentata una scena molto forte ed incisiva: la squadra, come è solita fare, si avvicina ai propri sostenitori presenti, trovando però un muro, i tifosi hanno alzato le mani per respingere letteralmente i giocatori che si sono bloccati a pochi metri dal settore. Un momento che, seppur breve, è stato molto intenso e significativo: la freddezza ed il rifiuto non hanno avuto bisogno di essere accompagnati da cori o gesti plateali. L'immagine che ne è derivata sottolinea la frattura e l'enorme delusione all'interno della comunità viola, i tifosi sono stanchi e arrabbiati di vedere un potenziale che non viene sfruttato, la squadra di Stefano Pioli non riesce ancora a sbloccarsi.

Questa giornata non verrà ricordata solo per il pareggio anonimo del derby, ma soprattutto per come si sia spezzato quel filo tra giocatori/società e la stessa sfegatata tifoseria, che ha sempre amato in modo sconfinato la maglia viola: come fa una squadra a sopravvivere senza i suoi tifosi?