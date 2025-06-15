I Ricavi Delle Scommesse per La Coppa Del Mondo per Club Saranno Superiori a Quelli Della Coppa Del Mondo?

Guardando il trend degli ultimi anni, il settore delle scommesse sportive ha registrato una crescita che definire esponenziale è ben poco, trainata dalla crescente popolarità dei bookmaker online. A p...

Guardando il trend degli ultimi anni, il settore delle scommesse sportive ha registrato una crescita che definire esponenziale è ben poco, trainata dalla crescente popolarità dei bookmaker online.

A partire dal 2018, ogni edizione di Serie A (ma anche di molti altri campionati europei) diviene quella su cui vengono scommessi più soldi. L’interesse dei giocatori per le scommesse sullo sport è dunque ai massimi storici ed è lievitato recentemente.

Negli ultimi tempi, sono state aggiunte diverse competizioni nel panorama internazionale che, oltre a emozionare i tifosi per i “fatti di campo”, offrono agli scommettitori nuove opzioni di scommessa. Degli esempi possono essere la Nations League e la nuova formula del Mondiale per Club.

In questo articolo andremo proprio ad analizzare quest’ultimo con un focus particolare per la parte di scommesse sportive, confrontandolo con uno dei massimi esponenti in questo senso: la Coppa del Mondo.

Club World Cup Vs Mondiali FIFA: Confronto Tra Due Eventi Globali

Per prima cosa, dobbiamo renderci conto delle differenze tra eventi che verranno paragonati. Da una parte abbiamo la Coppa del Mondo, che nell’ultima edizione in Qatar è stata vista, secondo le fonti FIFA, da 5 miliardi di persone durante il corso della competizione.

Dall’altra, troviamo una nuova ed interessante versione del Mondiale per Club, che per la prima volta verrà vagliata al tribunale dell’opinione popolare.

Se da un certo punto di vista questo è un bene, dal momento che le ultime edizioni stentavano a raccogliere ascolti, specialmente fra gli europei, dall’altro è sicuramente un oggetto misterioso di cui conosciamo ancora poco.

Deve poi essere tenuto in considerazione il valore simbolico che hanno le competizioni e quante persone sono in grado di stimolare a scommettere. Il Mondiale per Club è sì una competizione intercontinentale, ma è limitato a un numero di squadre per campionato e dunque una visibilità più ristretta. La Coppa del Mondo invece è un vero e proprio simbolo dello sport. Si tratta della manifestazione più seguita sul pianeta, che è in grado di portare a scommettere anche chi di calcio solitamente non è interessato.

Sebbene con la nuova formula del Mondiale per Club si giochi un numero più elevato di partite rispetto a prima e dunque vi siano più possibilità per i giocatori di scommettere, si gioca ad armi impari.

Fattori Chiave Che Influenzano I Ricavi Delle Scommesse

I fattori che possono avere un peso nella nostra riflessione sono diversi, ma proveremo a concentrare i punti cruciali

Volume delle scommesse . La Coppa del Mondo attira anche i giocatori della domenica. Sfidandosi nazioni con rivalità storiche, spesso il volume durante questa competizione tocca la punta del cielo. Lo stesso non si può dire del mondiale per club.

. La Coppa del Mondo attira anche i giocatori della domenica. Sfidandosi nazioni con rivalità storiche, spesso il volume durante questa competizione tocca la punta del cielo. Lo stesso non si può dire del mondiale per club. Interesse globale : Quando gioca la nazionale sono coinvolte un numero molto superiore di persone rispetto che a uno match fra club.

: Quando gioca la nazionale sono coinvolte un numero molto superiore di persone rispetto che a uno match fra club. Tipologia di scommesse: Le competizioni fra nazionali invogliano gli scommettitori ad effettuare più puntate sui risultati esatti, sui marcatori o sull’antepost. I club, d'altro canto, hanno giocato insieme tutto l’anno e sono dunque presenti le statistiche personali o di squadra.

Le Strategie Dei Bookmaker per il Mondiale Per Club

I bookmaker si stanno preparando all’inizio di questa nuova edizione di Mondiale per Club e sono determinati a far dare alla coppa un certo rilievo.

Molti casinò offrono promozioni ad hoc per l’inizio del torneo, come con il codice promozionale Betsson, ma è verosimile che continueranno a proporre bonus fino alla fine della competizione.

L’aggiunta delle opzioni di scommessa live rende la dinamica molto più interessante per i book, che si leccano i baffi pensando a una sfida epica tra Messi e Ronaldo in quella che sarebbe l’ultima partita ufficiale tra loro.

Quasi tutte le piattaforme hanno anche firmato degli accordi di sponsorizzazione con i club o direttamente con la Coppa, dando modo di aumentare la visibilità del sito e aumentando l’autorevolezza del proprio brand.

Riusciranno i book a fare un exploit da questa nuova edizione del Mondiale per Club o si limiteranno a incassare le cifre previste?