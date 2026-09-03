I nuovi numeri di maglia della Fiorentina: 23 per Beto e 28 per Goncalves. A Njie e Gnonto 25 e 29

La Fiorentina quest’anno è rimasta senza 7-8-9-10 e 11

La Fiorentina ha comunicato i nuovi numeri di maglia per la stagione 25/26, compresi quelli dei nuovi acquisti. Beto ha scelto il numero 23, Goncalves la 28 mentre Njie ha scelto la 25 e infine Gnonto la 29.

Curiosamente la Fiorentina è rimasta senza numeri che di solito sono importanti, ovvero: 7,8,9,10,11. Se la 10 è ritirata per questa stagione in onore di Antognoni quasi tutto il resto dei numeri era di calciatori che sono stati venduti: Mandragora, Gud e Kean. Nulla avrebbe vietato ai nuovi di indossare a loro volta quei numeri ma evidentemente non erano di loro gradimento