I Della Valle non vogliono sfruttare Astori per annunci. Ma tra poco la decisione finale...

Su La Nazione si parla dei fratelli Della Valle. Il ritorno di Diego a Firenze ha fatto notizia, più ancora di quello di Andrea la cui passione calcistica è sempre stata chiara. La tragica scomparsa d...

Su La Nazione si parla dei fratelli Della Valle. Il ritorno di Diego a Firenze ha fatto notizia, più ancora di quello di Andrea la cui passione calcistica è sempre stata chiara. La tragica scomparsa di Astori ha azzerato distanze e rancori durante i giorni della sofferenza, quando il comportamento della proprietà è stato ineccepibile e coordinato.Quali saranno le prossime mosse? La proprietà non vuole sfruttare la sensibilità del momento per annunci o mosse che non siano programmate. Sono giorni di attesa e riflessione, i Della Valle vogliono ripresentarsi con una posizione netta. Molta cautela e pensieri che potrebbero riguardare anche un assestamento nei ruoli da far scattare a giugno. Tra qualche giorno sicuramente ne sapremo di più.