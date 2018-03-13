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I Della Valle non vogliono sfruttare Astori per annunci. Ma tra poco la decisione finale...

Su La Nazione si parla dei fratelli Della Valle. Il ritorno di Diego a Firenze ha fatto notizia, più ancora di quello di Andrea la cui passione calcistica è sempre stata chiara. La tragica scomparsa d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 marzo 2018 09:46
I Della Valle non vogliono sfruttare Astori per annunci. Ma tra poco la decisione finale... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Diego Della Valle
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Diego Della Valle
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Su La Nazione si parla dei fratelli Della Valle. Il ritorno di Diego a Firenze ha fatto notizia, più ancora di quello di Andrea la cui passione calcistica è sempre stata chiara. La tragica scomparsa di Astori ha azzerato distanze e rancori durante i giorni della sofferenza, quando il comportamento della proprietà è stato ineccepibile e coordinato.Quali saranno le prossime mosse? La proprietà non vuole sfruttare la sensibilità del momento per annunci o mosse che non siano programmate. Sono giorni di attesa e riflessione, i Della Valle vogliono ripresentarsi con una posizione netta. Molta cautela e pensieri che potrebbero riguardare anche un assestamento nei ruoli da far scattare a giugno. Tra qualche giorno sicuramente ne sapremo di più.

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