Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
I convocati della Fiorentina per il Sassuolo: Gosens parte anche se infortunato, Pongracic squalificato

I convocati della Fiorentina per il Sassuolo: Gosens parte anche se infortunato, Pongracic squalificato

5 Dicembre · 18:59

La lista dei convocati viola per la partita contro il Sassuolo:

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FAGIOLI Nicolò

6) FORTINI Niccolò

7) GUDMUNDSSON Albert

8) KEAN Moise Bioty

9) KOŠPO Eman

10) KOUAME Kouakou Christian Michael

11) KOUADIO Eddy Nda Konan

12) LEZZERINI Luca (P)

13) MANDRAGORA Rolando

14) MARÍ VILLAR Pablo

15) MARTINELLI Tommaso (P)

16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) RANIERI Luca

21) RICHARDSON Michael Amir Junior

22) SOHM Simon Salomon Junior

23) VITI Mattia

AGGREGATI:

GOSENS Robin

