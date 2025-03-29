I convocati della Fiorentina contro l'Atalanta. Rosa al completo tranne Colpani, fuori per infortunio. La lista completa
Diramata la lista dei convocati della Fiorentina per la partita contro l'Atalanta. Ci sono tutti tranne Colpani, come annunciato da Palladino, il calciatore ex Monza deve ancora recuperare dal suo inf...
A cura di Redazione Labaroviola
29 marzo 2025 20:35
Diramata la lista dei convocati della Fiorentina per la partita contro l'Atalanta. Ci sono tutti tranne Colpani, come annunciato da Palladino, il calciatore ex Monza deve ancora recuperare dal suo infortunio. Per il resto la rosa è tutta a disposizione. Ecco la lista completa