I convocati del Torino: subito dentro Mandragora, assenti Casadei e Ricardo Rodriguez

Subito convocato Mandragora

Si avvicina il fischio di inizio della sfida tra la Fiorentina e il Torino, in programma al Franchi a partire dalle 15:00 e gara valida per la terza giornata del campionato italiano di Serie A. Per l’occasione il tecnico dei granata Ignazio Abate ha diramato la lista dei 26 calciatori che prenderanno parte al match.Restano fuori Cesare Casadei per l’infortunio muscolare che lo aveva tenuto ai box anche in Coppa Italia e l’ultimo arrivato dal mercato degli svincolati Ricardo Rodriguez per un ritardo di condizione. Lo scrive Tuttomercatoweb