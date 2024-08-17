I convocati del Parma per la Fiorentina: recuperato Bonny, c'è Bernabé. Out per infortunio Hernani

Questa sera alle 18:30 inizierà il cammino della Fiorentina in Serie A. I viola scenderanno in campo al Tardini contro il Parma. Pecchia ha recuperato Ange-Yoan Bonny in vista della partita di oggi co...

Questa sera alle 18:30 inizierà il cammino della Fiorentina in Serie A. I viola scenderanno in campo al Tardini contro il Parma. Pecchia ha recuperato Ange-Yoan Bonny in vista della partita di oggi contro la Fiorentina. Confermato che l'infortunio quindi non fosse grave, è riuscito a strappare la convocazione già per questa giornata. Potrebbe comunque partire dalla panchina ma comunque non è escluso che vada a voto quindi si può schierare con una riserva. L'altra notizia è che Hernani non è convocato, lui è ancora out per infortunio. Gli altri assenti sono Osorio, Bened, Charpentier e per squalifica Delprato. C'è regolarmente Bernabé, al rientro dopo l'Olimpiade (aveva saltato la Coppa Italia). Di seguito la lista completa: Chichizola, Corvi, Suzuki, Balogh, Circati, Coulibaly, Valenti, Valeri, Bernabé, Camara, Cyprien, Estévez, Hainaut, Sohm, Almqvist, Bonny, Cancellieri, Haj, Kowalski, Man, Mikolajewski, Mihaila.

BLAZQUEZ: “GUDMUNDSSON VENIVA OGNI GIORNO IN SEDE A PROTESTARE PER ANDARE ALLA FIORENTINA”

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