Hiljemark: “Primo tempo di grande paura, male sia con la palla che senza. Abbiamo giocato solo il secondo tempo”

L’allenatore del Pisa Oscar Hiljemark è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta per 1-0 contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “Oggi ho visto un primo tempo con tanta paura, non abbiamo fatto le cose con la palla, ma non si vede bene nemmeno la fase difensiva. Abbiamo cambiato giocatori e struttura nel secondo tempo, e infatti il secondo tempo secondo me è andata meglio. Non bisogna pensare alla salvezza ma a giocare le partite con una testa leggera che con la paura non funzionano”.

Prosegue la sua analisi: “Sto pensando alle cose tutti i giorni, dopo la partita contro il Milan ho visto una squadra che aveva voglia di giocare, pensavo di arrivare oggi e fare una partita, invece abbiamo giocato solo 45 minuti. Come ho detto il secondo tempo è stato meglio del primo e ci è stata una bella transizione fra i due tempi. Ci sono tante cose a cui pensare ma le sistemeremo”.

Su Cuadrado: ” E’ entrato bene in campo, in questo momento non può giocare più di 25 minuti. Ha fatto una buona entrata in campo”.