23 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:04

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Hiljemark: “Primo tempo di grande paura, male sia con la palla che senza. Abbiamo giocato solo il secondo tempo”

News

Hiljemark: “Primo tempo di grande paura, male sia con la palla che senza. Abbiamo giocato solo il secondo tempo”

Redazione

23 Febbraio · 21:26

Aggiornamento: 23 Febbraio 2026 · 21:26

Condividi:

di

Hiljemark nel post partita: "Avevamo fatto bene contro il Milan, oggi abbiamo gicato solo 45 minuti. Sto pensando a come cambiare le cose".

L’allenatore del Pisa Oscar Hiljemark è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta per 1-0 contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “Oggi ho visto un primo tempo con tanta paura, non abbiamo fatto le cose con la palla, ma non si vede bene nemmeno la fase difensiva. Abbiamo cambiato giocatori e struttura nel secondo tempo, e infatti il secondo tempo secondo me è andata meglio. Non bisogna pensare alla salvezza ma a giocare le partite con una testa leggera che con la paura non funzionano”.

Prosegue la sua analisi: “Sto pensando alle cose tutti i giorni, dopo la partita contro il Milan ho visto una squadra che aveva voglia di giocare, pensavo di arrivare oggi e fare una partita, invece abbiamo giocato solo 45 minuti. Come ho detto il secondo tempo è stato meglio del primo e ci è stata una bella transizione fra i due tempi. Ci sono tante cose a cui pensare ma le sistemeremo”.

Su Cuadrado: ” E’ entrato bene in campo, in questo momento non può giocare più di 25 minuti. Ha fatto una buona entrata in campo”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio