10 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 01:08

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Harrison ci crede: “Il ritorno è in casa nostra. Abbiamo già visto cose folli in questa competizione”

Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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Harrison ci crede: “Il ritorno è in casa nostra. Abbiamo già visto cose folli in questa competizione”

Redazione

10 Aprile · 00:08

Aggiornamento: 10 Aprile 2026 · 00:08

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L’esterno della Fiorentina Jack Harrison ha parlato a TNT Sports dopo la pesante sconfitta per 3-0 in casa del Crystal Palace. Il giocatore inglese prova a restare positivo in vista del ritorno al Franchi: “Avevo già giocato qua, uno stadio difficile e una squadra forte perché hanno grande qualità. Ma dobbiamo restare positivi, c’è la gara di ritorno a casa nostra e abbiamo già visto succedere cose folli in queste competizioni”.

Cosa non è andato?
“Loro sono stati organizzati in campo e noi abbiamo trovato difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, creando anche un paio di occasioni ma non siamo riusciti a segnare”. Lo riporta TMW

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