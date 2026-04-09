Harrison ci crede: “Il ritorno è in casa nostra. Abbiamo già visto cose folli in questa competizione”

L’esterno della Fiorentina Jack Harrison ha parlato a TNT Sports dopo la pesante sconfitta per 3-0 in casa del Crystal Palace. Il giocatore inglese prova a restare positivo in vista del ritorno al Franchi: “Avevo già giocato qua, uno stadio difficile e una squadra forte perché hanno grande qualità. Ma dobbiamo restare positivi, c’è la gara di ritorno a casa nostra e abbiamo già visto succedere cose folli in queste competizioni”.

Cosa non è andato?

“Loro sono stati organizzati in campo e noi abbiamo trovato difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, creando anche un paio di occasioni ma non siamo riusciti a segnare”. Lo riporta TMW