Handanovic rivela: “Quando ho lasciato l’Inter ci furono dei contatti con la Fiorentina di Italiano”

La rivelazione di Handanovic

Intervistato da La Repubblica nel giorno del derby di Milano tra Milan e Inter, l'ex portiere nerazzurro Samir Handanovic ha ripercorso la propria carriera rivelando anche un aneddoto di mercato quando dovette lasciare i nerazzurri: "De Zerbi mi voleva al Brighton. Mi sarebbe piaciuto vederlo lavorare da vicino, anche come secondo portiere. Ci furono contatti con la Fiorentina di Italiano, ma niente. A Udine mi piacerebbe tornare come allenatore". Lo riporta TMW