Guidi: “Castrovilli? È sempre stato un trascinatore. Per la Nazionale sarebbe perfetto”

Queste le parole rilasciate a Radio Bruno da Federico Guidi, oggi allenatore del Gubbio, il quale ha allenato Gaetano Castrovilli nella Primavera della Fiorentina: “Castrovilli ha delle qualità eccezi...

Queste le parole rilasciate a Radio Bruno da Federico Guidi, oggi allenatore del Gubbio, il quale ha allenato Gaetano Castrovilli nella Primavera della Fiorentina: “Castrovilli ha delle qualità eccezionali, mi aspettavo ciò che sta facendo vedere. Si è sempre messo in mostra, sapevo che presto le sue qualità sarebbero uscite fuori. Ha una grande personalità ed il carattere è la sua arma in più, nella Primavera era un trascinatore e le giocate che faceva in allenamento poi le provava sempre nelle partite. Castrovilli in Nazionale? Mancini vuole qualità e Gaetano l’ha”.