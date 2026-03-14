Gudmundsson per ora ha segnato 8 gol e fatto 4 assist. La salvezza della Fiorentina passa da lui

Su quel pallone posizionato all’altezza del dischetto al minuto 93 di Fiorentina-Rakow non c’era riposta soltanto la speranza di un gol che rendesse meno complicato il ritorno di giovedì prossimo in Polonia, ma anche l’auspicio che quella trasformazione potesse rappresentare un punto di svolta della stagione di Albert Gudmundsson. Corsa furba, portiere che si muove con largo anticipo e Gud che con un tocco morbido e leggero manda la palla in rete. Prima missione compiuta (e i benefici la Fiorentina li avrà giovedì prossimo in Polonia), per la seconda ripassare lunedì sera a Cremona. Perché la questione la si può girare come si vuole, ma al centro del mondo viola c’è una trasferta divenuta ormai simbolo della stagione. Dalla partita dello Zini passa un pezzo bello grosso di salvezza, ragion per cui Vanoli – e non solo lui – si aggrapperà all’esperienza dei suoi senatori. E al talento di chi (potenzialmente) ce l’ha nei piedi.

Un giro di parole per dire che sì, il rigore è andato, ma Albert è chiamato a dare continuità in campionato, dopo la brutta sorpresa del dopopartita quando è stato avvertito del furto presso la propria abitazione. La villa, che si trova sulle colline di Firenze, è stata svaligiata di notte, mentre l’islandese si trovava in ritiro al Viola Park. E’ stato lo stesso Albert a dare notizia del furto attraverso i suoi canali social, promettendo anche una ricompensa a chi fosse in grado di fornire informazioni utili. Insomma, neppure il tempo di gioire, che l’attaccante è stato costretto a fare i conti con il furto e tutte le dolorose consegenze del caso. DI lui, però, c’è bisogno, soprattutto dopo la scintilla del rigore segnato.

Lunedì sera Gudmundsson tornerà titolare, largo a sinistra, dove prima dell’infortunio aveva dimostrato di essere a proprio agio. Con lui ci sarà Moise Kean, atteso al ritorno dopo aver saltato le sfide con Parma e Rakow. Il segnale lo si è avuto anche dagli oltre ottanta minuti giocati da Piccoli giovedì. Se Vanoli non avesse avuto le giuste rassicurazioni sulle condizioni del centravanti della nazionale, avrebbe tolto l’ex Cagliari molto prima. Con loro dovrebbe essere Parisi a completare il reparto offensivo. Ma oltre i numeri e gli schemi, lunedì sera più che mai ci sarà bisogno che siano Kean e Gudmundsson a prendere per mano la Fiorentina. Giocatori sulla carta di qualità superiore. In questa stagione maledetta lo si è visto a tratti (9 gol e 4 assist per Moise, 8 gol e 4 assist per Albert), ma quando si sono accesi hanno indirizzato le partite. E’ il momento di farlo ancora. Stavolta più che mai. Lo scrive La Nazione