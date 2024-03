Gudmundsson alla Fiorentina? A gennaio fu vicino, adesso secondo la Gazzetta all’Inter per 30 milioni

Albert Gudmundsson a Gennaio sembrava veramente vicino alla Fiorentina, ma il Genoa rifiutò l’offerta di 20 milioni. Adesso, secondo la Gazzetta dello Sport, l’Inter sarebbe molto interessata all’islandese, valutato 30 milioni dal club ligure, e ad Inzaghi servirebbe proprio una seconda punta/fantasista, come Albert Gudmundsson, giocatore che ha spesso lo spunto vincente sia in fase realizzativa che in questione dribbling. Inoltre Inzaghi e Gilardino adottano lo stesso sistema di gioco, 3-5-2, seppur con interpretazioni diverse. L’islandese sarebbe intenzionato a rimanere in Italia, proprio in un big club come può essere l’Inter, nonostante abbia gli occhi puntati anche dalla Premier League.

CAPRINI A SEGNO CON LA NAZIONALE UNDER 18