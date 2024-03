Il Bologna perde pezzi? Anche Ferguson con la valigia se non rinnova. Si pensa già a sostituirlo

Già obiettivo dell’Atalanta nello scorso mercato di gennaio, il centrocampista Jordan James (19 anni) potrebbe comunque venire a giocare in Serie A. Lo riporta Il Resto del Carlino, sottolineando come sul calciatore che attualmente milita nel Birmingham (seconda divisione in Inghilterra) ci sarebbe adesso anche il Bologna.

Il calciatore nella visione della società rappresenta un profilo ideale per provare a superare la possibile cessione (che comunque sarebbe a peso d’oro) in estate di Lewis Ferguson (in foto). Il Bologna comunque proverà a convincere lo scozzese a rimanere con un adeguamento di contratto all’altezza, da squadra europea. In questo modo la società emiliana, magari accompagnando il tutto con una qualificazione europea, cercherà di scacciare via le sirene di mercato, che in Italia corrispondono perlopiù all’identikit della Juventus.

Non c’è solo il giovane James tra i candidati a vestirsi di rossoblù: per il centrocampo piace anche Ardon Jashari, nazionale svizzero del Lucerna, club dal quale a suo tempo Sartori prese Freuler per l’Atalanta. E per la fascia sinistra sinistra vengono fatti i nomi di Robin Gosens (ex Atalanta e Inter, oggi all’Union Berlino) e Nair Tiknizyan, quest’ultimo invece in forza al Lokomotiv Mosca. Lo riporta TMW.

LA GAZZETTA DELLO SPORT AVVICINA L’EX OBIETTIVO GUDMUNDSSON ALL’INTER