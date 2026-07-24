Guardiola non sarà il Ct dell’Italia. Rifiutata l’offerta di Maldini e Leonardo per motivi personali

Guardiola rifiuta la nazionale Italiana di calcio

Pep Guardiola non sarà il nuovo Ct della Nazionale. Nella notte tra giovedì 23 luglio e venerdì 24 l'allenatore spagnolo ha contattato Maldini e Leonardo per comunicargli la decisione definitiva. Ha declinato l'offerta per motivazioni strettamente personali e familiari, che non hanno nulla a che vedere con il calcio. Si trattava di un tentativo complesso fin dall'inizio, ma era comunque doveroso provarci.Come raccontato negli scorsi giorni, Paolo Maldini e Leonardo hanno trascorso a Barcellona hanno incontrato l’allenatore spagnolo per proporgli il ruolo di Ct. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito