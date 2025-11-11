Guanciale: “Viene voglia di dire: andatevene tutti e ricominciamo da capo. Serve un restauro in corsa”

Lino Guanciale, attore 46enne di Avezzano (Abruzzo), ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sua passione per lo sport e per la Fiorentina:

“Non mi sarei mai aspettato un avvio di stagione del genere. Il percorso fatto negli ultimi anni, compreso l’ultimo, lasciava immaginare tutt’altro. Ci si interroga inevitabilmente su quale sia il vero problema della squadra, e non parlo solo dei calciatori. Qualcosa non funziona e faccio fatica a mantenere lucidità: viene quasi voglia di dire: andatevene tutti e ricominciamo da capo.

Se fossi al posto di Commisso, mi porrei molte domande precise sulla direzione sportiva della squadra. I giocatori non sono male, ma evidentemente non si è investito nel modo giusto. Se un piano c’era, sembrava piuttosto schizofrenico. È necessario ottimizzare risorse e prospettive: finora nessuno è riuscito, o forse ha voluto occuparsene. Per questo chiamo in causa il presidente: serve un vero e proprio restauro in corsa, quasi come negli Extreme Makeover dei reality americani!”