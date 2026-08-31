"Grosso? se non fa 3 punti tra Torino e Napoli lo mandano via. Sullo sfondo c'è Thiago Motta"

Massimo Orlando analizza la situazione delicata della squadra di Fabio Grosso e indica anche un possibile nome per la panchina in caso di esonero

Massimo Orlando ha parlato anche della Fiorentina nel corso del suo intervento a TMW Radio, soffermandosi in particolare sulla situazione di Fabio Grosso e sulle aspettative legate alla nuova stagione.

L’ex calciatore viola ha evidenziato come il tecnico non disponga di molto tempo per ottenere risultati, soprattutto alla luce di una campagna acquisti considerata di grande valore: “A me piace Mastantuono, ha i colpi. Si vede che è giocatore vero. Detto questo Grosso non ha tanto tempo. Gli hanno fatto la squadra per il 4-3-3 ora, gli hanno preso gli esterni, anche Beto. E' stata fatta una campagna di assoluto valore”.

Orlando ha poi tracciato uno scenario molto chiaro in caso di mancati risultati nelle prossime partite: “Se non vince col Torino, poi va a Napoli, e non fa almeno 3 punti, lo mandano via. Per me sullo sfondo c'è Thiago Motta”.