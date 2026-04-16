Grosso: "Se l'interesse della Fiorentina mi lusinga? Io sono concentrato solo sul presente"
Fabio Grosso è intervenuto in conferenza stampa e ha risposto ad una domanda sull'interesse per lui della Fiorentina per la prossima stagione
A cura di Andrea Pagni
16 aprile 2026 13:29
Fabio Grosso è intervenuto in conferenza stampa e ha risposto ad una domanda sull'interesse per lui della Fiorentina per la prossima stagione:
La Fiorentina la segue: è lusingato?
"I miei pensieri sono rivolti al presente che è tanto occupato e sono molto focalizzato su quello che sto facendo, sono focalizzato sul far crescere i ragazzi, cercando di far crescere tutti in tutti i sensi, provando a fare gara piena anche in questo finale perché le gare sono sempre molto complicate". Lo riporta TMW