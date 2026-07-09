Grosso: "Non ho parlato con nessun giocatore. Voglio costruire un gruppo dai grandi valori umani"

Il nuovo tecnico viola ha spiegato la sua filosofia: prima la costruzione del gruppo, poi il gioco

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Fabio Grosso ha sottolineato di non aver avuto alcun contatto con i giocatori Viola: "A me piace sempre essere sincero: stiamo finendo di fare le ultime valutazioni. Oggi magari ci saranno anche altre novità… (ride, ndr). La gestione del gruppo è determinante. Per ora non ho chiamato nessuno, vogliamo prendermi tutto il tempo utile per decidere. Presto avrete la lista definitiva"

Aggiunge: "Dovremo fare sempre tutto insieme, prima anche della proposta del gioco. Cercheremo sempre di esprimere un bel gioco, ovvio, ma le fondamenta sono importanti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che andremo a proporre. Voglio costruire un gruppo con valori morali importanti e un gioco piacevole".