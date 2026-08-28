Grosso: “Kean mi ha sempre dato disponibilità. Abbiamo deciso di avere 2 giocatori per ruolo”

Grosso è intervenuto in conferenza stampa

L’allenatore della Fiorentina Fabio Grosso è intervenuto in conferenza stampa prima della sfida al Frosinone:

“Con Kean è tutto in evoluzione, vedremo oggi quando arriveranno i ragazzi al campo. Riguardo Moise ha parlato la società prima di Roma, io confermo quello che ho detto. Kean si è sempre allenato bene e aveva dato grande disponibilità, poi tutti commettano degli errori. Vedremo come si evolverà la cosa. Noi ci siamo allenati senza di lui, una settimana più corta. Abbiamo provato a recuperare dopo una partita difficile e ci siamo preparati al megli. Sappiamo cosa c’è intorno a questo centenario, l’ho visto l’altro giorno che passione. Ci siamo preparati per fare partita seria, ci sarà bisogno di avere umiltà e di saperci stare dentro. C’è voglia di ottenere un bel risultato, in primis per muovere la classifica.

Prima della partita si fanno delle scelte pensando possano essere giuste, poi però non si ha la controprova. L’analisi è stata fatti su Roma, secondo me nel primo tempo e nell’inzio della ripresa la squadra ha fatto bene nella fatica. Quello che in mi è piaciuto è i gol presi su quelle palle avanti della Roma mentre eravamo lì nella loro metà campo. Quello ci ha dato una mazzata e non abbiamo saputo reagire. Con il Real nella fatica avevamo riaperto la partita, era arrivato un’opportunità che non è arrivata. A volte un opportunità ti dà fiducia, invece non è arrivata e abbiamo mollato.

All’inizio avevamo un tipo ti idea di fare i doppioni nei ruoli più un giovane nel reparto. Nel finale mi auguro che arriveremo con doppi giocatori nei ruoli e ci fermeremo lì, ne sono convinto perché andiamo di pari passo con la società. Ma avremo doppio giocatore per ruolo per rendere più semplice anche varie scelte, perché ora se tocchi il reparto offensivo qualcuno devi muovere e adattare. Non sarà così a fine mercato.

Siamo stati molto chiari, l’idea iniziale è di provare a cambiare tanto nella rosa. Io ho fiducia nei ragazzi che sono qui, la difficoltà è che quando cambi tanto ci sono le turbolenze e fai passi avanti e poi passi indietro. Per quello ci siamo detti e sappiamo benissimo che ottenere qualcosa subito dovevi fare altre scelte, se fai questi cambiamenti serve pazienza e stare dentro le difficoltà per ottenere qualcosa di bello nel tempo. Lo sappiamo e lo abbiamo molto chiaro, non dobbiamo convincere nessuno. Fermo restando che si avvicina la partita e dobbiamo pensare a quello, come non abbiamo fatto a Roma.

Kean è un centravanti in linea con il ruolo di tanti alllenatori compreso il mio. Poi i ragazzi hanno delle ambizioni, bisogna comportarsi nella maniera giusto come lui ha fatto tante volte. Lui è sempre della Fiorentina, le conosco le difficoltà che ci sono e che si presenteranno.

La differenza la faranno i dettagli, i gol a Roma li abbiamo presi per piccoli leggerezze. Dobbiamo toccare i picchi individuali, abbiamo qualità oggettive da esprimere.

Oulai ha un potenziale pazzesco, ha qualità naturali molto belle. Sarà uno di quei giocatori di cui ci vanteremo nel tempo. Ha bisogno di esperienza, non ha partite sulle spalle. In dei momenti sembra che voglia proteggerli in altri ti rendi conto che se fa esperienza cresce e matura, ne abbiamo tanti come lui. Devi avere tante caratteristiche per farli giocare insieme, serve anche l’energia per affrontare gli avversari che magari ti fanno correre. Serve costruire un’amalgama. Oulai può partire dall’inizio, mi è piaciuto tanto come è entrato domenica.

Valdepenas come Oulai, alle volte pensi di proteggerlo e alle volte pensi che serva farlo giocare per farlo maturare. Io penso di fare le cose con lucidità. Ho 3 terzini destri e 1 sinistro, se voglio mettere qualcuno a sinistra devo mettere un destro. Ho pensato a Joao Mario perché conosceva l’Olimpico.

Io non predico calma, io domani voglio fare una grande partita. Io rispondo alle vostre domande e nelle risposte a volte parlo di calma. Abbiamo delle qualità per vincere domani.

Il mercato non influenza le mie scelte, se uno si allena con entusiasmo gioca. Gudmundsson l’ho visto bene.”