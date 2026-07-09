Grosso incredulo per l'acquisto di Atta: "Qualche giorno fa avevo scritto a Paratici 'Ma siamo sicuri?"

Anche il neo allenatore viola Fabio grosso ha ammesso di essere sorpreso dall'acquisto di Arthur Atta da parte della Fiorentina

Anche il neo allenatore viola Fabio grosso ha ammesso di essere sorpreso dall'acquisto di Arthur Atta da parte della Fiorentina:

"Come vedo Atta? Innanzitutto giro i complimenti a Paratici per Atta, l'altro giorno gli avevo scritto ma siamo sicuri? Per me è veramente forte, sono molto contento di questo ragazzo, io lo vedo a centrocampo. ha qualità e quantità, corsa e tecnica è una mezzala sinistra."