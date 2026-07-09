Grosso incredulo per l'acquisto di Atta: "Qualche giorno fa avevo scritto a Paratici 'Ma siamo sicuri?"
Anche il neo allenatore viola Fabio grosso ha ammesso di essere sorpreso dall'acquisto di Arthur Atta da parte della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
09 luglio 2026 15:18
Anche il neo allenatore viola Fabio grosso ha ammesso di essere sorpreso dall'acquisto di Arthur Atta da parte della Fiorentina:
"Come vedo Atta? Innanzitutto giro i complimenti a Paratici per Atta, l'altro giorno gli avevo scritto ma siamo sicuri? Per me è veramente forte, sono molto contento di questo ragazzo, io lo vedo a centrocampo. ha qualità e quantità, corsa e tecnica è una mezzala sinistra."