Graziani: "Serve una prestazione di livello per fare punti all'Olimpico, il futuro è nelle mani di Paratici"

Le impressioni di Francesco Graziani su questo finale di stagione della Fiorentina utile a pianificare la ripartenza della squadra viola

Ciccio Graziani ha commentato l'andamento della Fiorentina in vista della sfida contro la Roma su RTV38:



Sul match con la Roma:

"Se la Fiorentina dovesse azzeccare la partita, può diventare pericolosa, anche se le ultime uscite non lo fanno pensare. Per riuscire a strappare punti allo Stadio Olimpico, con il pubblico numeroso e un’atmosfera intensa, serve una prestazione di alto livello."

Sul futuro:

"A Firenze si sentiva il bisogno di un dirigente competente e deciso, pronto ad assumersi responsabilità sul lungo periodo, soprattutto considerando la durata del contratto. Adesso, però, sarà fondamentale capire quali scelte verranno fatte a fine stagione: è probabile una sorta di rivoluzione a metà, e resta ancora da chiarire la situazione legata a Paolo Vanoli.

Tutto è nelle mani di Fabio Paratici, che sembra intenzionato ad aspettare la salvezza matematica prima di esporsi. Non centrare questo obiettivo adesso sarebbe davvero un disastro."