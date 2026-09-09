Graziani: "Fase difensiva, il vero problema della Fiorentina. Vanoli è bravo, giusto richiamarlo"

Ciccio Graziani ha parlato del momento delicato della Fiorentina, evidenziandone le principali criticità

L’ex calciatore Ciccio Graziani, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, ha parlato dell’evidente problema della Fiorentina, ovvero le difficoltà della squadra in fase difensiva, soffermandosi anche sulla scelta di richiamare Paolo Vanoli. Queste le sue parole:

"Ero con Giovanni Galli a vedere la partita col Frosinone e ci siamo resi conto che gli esterni difensivi non sanno difendere. Joao Mario, Jimenez e Valdepenas in fase difensiva non sanno difendere. Anche i centrali: Dragusin non mi sta convincendo tanto, a Viery diamo un po’ più di tempo, ma anche Pongracic e Ranieri non danno fiducia. Alla Fiorentina manca un leader in fase difensiva. Poi adesso la squadra è in difficoltà dal punto di vista psicologico, oltre che tecnico. Però per me la fase difensiva è un grande problema della Fiorentina".

"Io voglio troppo bene a Vanoli per dire che è una scelta sbagliata. Però mi domando: hai avuto Vanoli per cinque mesi e non capisco perché non abbiano deciso di programmare con lui dall’inizio. Ora l’hanno richiamato perché conosce l’ambiente e perché forse Paratici ha capito di aver sbagliato a non confermarlo. Io voglio bene a Vanoli e spero che il suo ritorno porti serenità alla squadra, perché Paolo ha una professionalità estrema. Vanoli è bravo, evidentemente la società avrà fatto una riflessione ammettendo di aver sbagliato a non confermarlo e per questo l’hanno richiamato".