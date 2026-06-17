Graziani: "Chiamerò Antognoni. Il centenario è la festa della Fiorentina, non della proprietà Commisso"

Graziani commenta le parole di Antognoni sul centenario della Fiorentina

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Graziani ha commentato il rifiuto da parte di Antognoni alla partecipazione del centenario viola: "Antognoni deve capire che il suo rapporto con la maglia viola è stato qualcosa di straordinario. È vero, ci sono state delle incomprensioni e una frattura importante, ma il centenario deve essere una celebrazione della Fiorentina, non della proprietà di Commisso. In un’occasione del genere la sua presenza è fondamentale e lo contatterò per cercare di fargli capire questo aspetto".