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Graziani: "Chiamerò Antognoni. Il centenario è la festa della Fiorentina, non della proprietà Commisso"

Graziani commenta le parole di Antognoni sul centenario della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 giugno 2026 17:17
Graziani: "Chiamerò Antognoni. Il centenario è la festa della Fiorentina, non della proprietà Commisso" -
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Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Graziani ha commentato il rifiuto da parte di Antognoni alla partecipazione del centenario viola: "Antognoni deve capire che il suo rapporto con la maglia viola è stato qualcosa di straordinario. È vero, ci sono state delle incomprensioni e una frattura importante, ma il centenario deve essere una celebrazione della Fiorentina, non della proprietà di Commisso. In un’occasione del genere la sua presenza è fondamentale e lo contatterò per cercare di fargli capire questo aspetto".

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