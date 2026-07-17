Graziani avverte la viola: "Vedo tanto entusiasmo, ma anche l'anno scorso c'era, e sappiamo come è andata"

L'ex attaccante di Fiorentina e Torino si è espresso anche sul mercato: "Paratici sta lavorando bene, staremo a vedere"

Intervenuto a Radio Sportiva, l'ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani, ha detto la sua sul nuovo ciclo intrapreso dalla viola con Fabio Paratici, e inoltre si è anche sbilanciato su quelle che sono le sue idee di mercato ideale.

GIOIA VIOLA

“Il mio pensiero sulla Fiorentina è positivo. C'è tanto entusiasmo, ma è lo stesso che c'era lo scorso anno con i nuovi calciatori e con le potenzialità che sembravano esserci. Poi abbiamo visto com'è andata”.

MERCATO

“Siamo ancora all'inizio: servirà ancora un mese e mezzo circa per vedere la squadra al completo. Anche perché il vero mercato sarà dopo Ferragosto. Staremo a vedere, ma ci sono motivi per essere ottimisti. Paratici sta lavorando bene".