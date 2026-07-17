Grave lutto per Silvio Baldini: si è spenta a 30 anni la figlia Valentina

Era affetta dalla nascita da una forma grave di tetraparesi spastica

Un grave lutto ha colpito il mondo del calcio. Nelle scorse ore è scomparsa all'età di 30 anni Valentina Baldini, figlia del commissario tecnico dell'Under 21 azzurra e ct ad interim della Nazionale, Silvio Baldini.

Valentina era affetta fin dalla nascita da una grave forma di tetraparesi spastica, una condizione che le aveva causato una disabilità del 100%. Nel corso degli anni, il tecnico aveva parlato più volte di lei con grande commozione, raccontando il profondo legame che li univa e il ruolo fondamentale che aveva avuto nella sua vita. «Valentina mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio», aveva dichiarato in una delle sue testimonianze più toccanti.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nel mondo del calcio. Alla famiglia Baldini sono giunti numerosi messaggi di vicinanza e di condoglianze da parte della FIGC, di società, tifosi e delle tante piazze che hanno accompagnato il lungo percorso in panchina dell'allenatore. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport.