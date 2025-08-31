Gosens: "Se Kean non l'avesse toccata sarebbe stato gol dopo il check del Var. Siamo delusi dal pari"

Robin Gosens ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa dopo la partita tra la Fiorentina e il Torino

Robin Gosens ha parlato in conferenza stampa dallo stadio Olimpico di Torino dopo il pareggio contro la squadra granata, queste le parole del terzino della Fiorentina:

"Se non sei in grado di segnare un gol allora ti prendi il punto, sono deluso, ma il pari è giusto su un campo non facile. Non è male se siamo delusi in questo spogliatoio, è un buon segnale, se fossimo stati felici non sarebbe stato corretto. Non abbiamo creato tante occasioni, la verità è questa, il Torino è stato più pericoloso. Stiamo lavorando bene, stiamo bene insieme, siamo un gruppo sano e dobbiamo crescere sui principi di gioco.

Io preferisco giocare da quinto, esterno largo più avanzato perchè cosi posso accompagnare meglio l'azione, posso raccogliere gli assist di Dodò e giocare da esterno a esterno. Comunque non ho nessun problema a giocare anche con la difesa a 4 cosi come fatto lo scorso anno con Palladino.

L'arbitro ha fischiato sul mio colpo di testa per un fallo di Ranieri, ma ha fischiato perchè non abbiamo fatto gol, la palla sarebbe entrata senza il tocco di Kean ma il calcio è anche questo, è la seconda volta che accade. Se avessimo fatto gol poi avrebbe deciso il Var, Luca mi ha detto che non c'era nessun fallo e quindi il Var secondo me avrebbe dato gol.

Ci stiamo lavorando con il mister per giocare con due attaccanti, adattiamo anche più moduli e cambia il gioco. Eravamo un po' lontani per diventare pericolosi, ma siamo all'inizio e dobbiamo solo lavorare. Verrà tutto fuori, abbiamo obiettivi importanti"