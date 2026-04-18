Gosens scrive: "Tanto rammarico, ma non per giovedi, per l'andata. Un peccato, però usciamo a testa alta"
Il terzino sinistro della Fiorentina attraverso il suo profilo Instagram ha espresso il suo pensiero post eliminazione dalla Conference League
A cura di Redazione Labaroviola
18 aprile 2026 13:49
Robin Gosens, sul suo profilo Instagram, ha espresso il suo pensiero post eliminazione della Fiorentina contro il Crystal Palace, queste le parole del terzino tedesco viola: "Tanto rammarico, ma non per giovedi, per l'andata. Un peccato, però usciamo a testa alta"