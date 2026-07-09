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Gosens non sarà convocato dalla Fiorentina per il ritiro al Viola Park. Fuori dal progetto tecnico

Bocciatura per Robin Gosens da parte della Fiorentina che mette apertamente sul mercato il laterale tedesco che non farà parte del ritiro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 luglio 2026 18:54
Gosens non sarà convocato dalla Fiorentina per il ritiro al Viola Park. Fuori dal progetto tecnico - Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Calciomercato
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Nella giornata dell'accordo tra Fiorentina e Udinese per Atta la Viola pensa anche alle uscite. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, Robin Gosens non sarà convocato per il ritiro estivo della Fiorentina.

Su di lui c'è l'interesse Schalke 04 ma la trattativa che porterebbe l'esterno tedesco nuovamente in Germania, dopo il prestito di due anni fa all'Union Berlino, non è facile. Se un accordo potrebbe essere trovato tra club, resta un ostacolo più grande quello col giocatore.

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