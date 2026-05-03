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Gosens e Parisi convocati per la Roma. Resta a Firenze Piccoli. Anche Fortini ancora fuori

Queste le convocazioni di mister Vanoli. Ce la fanno Gosens e Parisi. Kean e Piccoli non saranno del match, così come Fortini.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 maggio 2026 18:12
Gosens e Parisi convocati per la Roma. Resta a Firenze Piccoli. Anche Fortini ancora fuori -
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Queste le convocazioni di Paolo Vanoli per la sfida di lunedì sera (h 20.45) contro la Roma:

1) BRASCHI Riccardo

2) BRESCIANINI Marco

3) CHRISTENSEN Oliver (P)

4) COMUZZO Pietro

5) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

6) DE GEA QUINTANA David (P)

7) FABBIAN Giovanni

8) FAGIOLI Nicolò

9) FAZZINI Jacopo

10) GOSENS Robin Everardus

11) GUDMUNDSSON Albert

12) HARRISON Jack Davi

13) KOUADIO Eddy Nda Konan

14) LEZZERINI Luca (P)

15) MANDRAGORA Rolando

16) NDOUR Cher

17) PARISI Fabiano

18) PIRRÒ Antonio N.72

19) PONGRAČIĆ Marin

20) RANIERI Luca

21) RUGANI Daniele

22) SOLOMON Manor


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