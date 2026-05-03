Gosens e Parisi convocati per la Roma. Resta a Firenze Piccoli. Anche Fortini ancora fuori
Queste le convocazioni di mister Vanoli. Ce la fanno Gosens e Parisi. Kean e Piccoli non saranno del match, così come Fortini.
A cura di Redazione Labaroviola
03 maggio 2026 18:12
Queste le convocazioni di Paolo Vanoli per la sfida di lunedì sera (h 20.45) contro la Roma:
1) BRASCHI Riccardo
2) BRESCIANINI Marco
3) CHRISTENSEN Oliver (P)
4) COMUZZO Pietro
5) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
6) DE GEA QUINTANA David (P)
7) FABBIAN Giovanni
8) FAGIOLI Nicolò
9) FAZZINI Jacopo
10) GOSENS Robin Everardus
11) GUDMUNDSSON Albert
12) HARRISON Jack Davi
13) KOUADIO Eddy Nda Konan
14) LEZZERINI Luca (P)
15) MANDRAGORA Rolando
16) NDOUR Cher
17) PARISI Fabiano
18) PIRRÒ Antonio N.72
19) PONGRAČIĆ Marin
20) RANIERI Luca
21) RUGANI Daniele
22) SOLOMON Manor