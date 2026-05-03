Gosens e Parisi convocati per la Roma. Resta a Firenze Piccoli. Anche Fortini ancora fuori

Queste le convocazioni di mister Vanoli. Ce la fanno Gosens e Parisi. Kean e Piccoli non saranno del match, così come Fortini.

A cura di Redazione Labaroviola 03 maggio 2026 18:12

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