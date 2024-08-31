Gosens è arrivato in Italia: "Felice di essere alla Fiorentina, non vedo l'ora di iniziare". Ora Viola Park
Robin Gosens è arrivato all'aeroporto di Pisa alle 13.30, il giocatore classe 94 è arrivato dalla Germania ed è ora diretto al Viola Park per iniziare la sua nuova avventura. Queste le sue prime parol...
Robin Gosens è arrivato all'aeroporto di Pisa alle 13.30, il giocatore classe 94 è arrivato dalla Germania ed è ora diretto al Viola Park per iniziare la sua nuova avventura. Queste le sue prime parole da giocatore della Fiorentina raccolte da Radio Bruno: "Felice di essere alla Fiorentina, non vedo l'ora di iniziare". Il suo contratto è stato depositato ieri in Lega prima della chiusura del mercato. L'esterno sinistro è stato richiesto da Palladino ed è subito a disposizione.
IL PROCURATORE DI BIANCO ATTACCA LA FIORENTINA: "CI ASPETTAVAMO ALTRO"
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