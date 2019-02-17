Gooooool della Fiorentina! Edimilson da fuori area spacca la porta a pareggia i conti
Pareggia i conti la Fiorentina con Edimilson Federnandes. Bella azione della Fiorentina, con Biraghi dal limite dell'area che appoggia
A cura di Redazione Labaroviola
17 febbraio 2019 12:51
Pareggia i conti la Fiorentina con Edimilson Federnandes. Bella azione della Fiorentina, con Biraghi dal limite dell'area che appoggia per lo svizzero. Il numero 26 viola non ci pensa due volte e di sinistro scarica di potenza alle spalle di Viviano. 1-1 al 45', bellissima rete della Fiorentina.