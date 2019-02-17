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Gooooool della Fiorentina! Edimilson da fuori area spacca la porta a pareggia i conti

Pareggia i conti la Fiorentina con Edimilson Federnandes. Bella azione della Fiorentina, con Biraghi dal limite dell'area che appoggia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 febbraio 2019 12:51
Gooooool della Fiorentina! Edimilson da fuori area spacca la porta a pareggia i conti - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Edimilson
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Edimilson
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Pareggia i conti la Fiorentina con Edimilson Federnandes. Bella azione della Fiorentina, con Biraghi dal limite dell'area che appoggia per lo svizzero. Il numero 26 viola non ci pensa due volte e di sinistro scarica di potenza alle spalle di Viviano. 1-1 al 45', bellissima rete della Fiorentina.

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