Gonzalo Rodriguez: “Non dimenticherò mai il 4-2 alla Juventus. Tornare è emozionante”

Gonzalo Rodriguez è intervenuto a Sky Sport

Gonzalo Rodriguez ha parlato a Sky sport durante la partita tra le leggende in occasione del centenario:

“Tornare qui e emozionante, ci stiamo godendo ogni minuto in campo e fuori. Non dimenticherò mai il 4-2 alla Juventus, la gente ce lo ricorda per la strada. Io era tanto che non giocavo, Borja gioca. Ho incontrato tanti fenomeni e mi fa piacere vederli”