Gonzalo Rodriguez: "De Rossi dovrà prendere confidenza con il calcio argentino i primi mesi"

L'ex difensore centrale della Fiorentina ha parlato a Radio Mitre della sua carriera calcistica e di Daniele De Rossi che è diventato un nuovo giocatore del Boca Juniors dopo aver rifiutato la propost...

A cura di Redazione Labaroviola 28 luglio 2019 18:59

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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