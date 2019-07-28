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Gonzalo Rodriguez: "De Rossi dovrà prendere confidenza con il calcio argentino i primi mesi"

L'ex difensore centrale della Fiorentina ha parlato a Radio Mitre della sua carriera calcistica e di Daniele De Rossi che è diventato un nuovo giocatore del Boca Juniors dopo aver rifiutato la propost...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 luglio 2019 18:59
Gonzalo Rodriguez: "De Rossi dovrà prendere confidenza con il calcio argentino i primi mesi" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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L'ex difensore centrale della Fiorentina ha parlato a Radio Mitre della sua carriera calcistica e di Daniele De Rossi che è diventato un nuovo giocatore del Boca Juniors dopo aver rifiutato la proposta del club viola: "De Rossi dovrà prendere confidenza con il calcio argentino i primo mesi. Qui è completamente un’altra cosa rispetto al campionato di Serie A. Io per fortuna sono riuscito a conquistare il mio sogno, ovvero quello di terminare la mia carriera da giocatore qui al San Lorenzo".

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