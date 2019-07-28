Gonzalo Rodriguez: "De Rossi dovrà prendere confidenza con il calcio argentino i primi mesi"
L'ex difensore centrale della Fiorentina ha parlato a Radio Mitre della sua carriera calcistica e di Daniele De Rossi che è diventato un nuovo giocatore del Boca Juniors dopo aver rifiutato la propost...
A cura di Redazione Labaroviola
28 luglio 2019 18:59
L'ex difensore centrale della Fiorentina ha parlato a Radio Mitre della sua carriera calcistica e di Daniele De Rossi che è diventato un nuovo giocatore del Boca Juniors dopo aver rifiutato la proposta del club viola: "De Rossi dovrà prendere confidenza con il calcio argentino i primo mesi. Qui è completamente un’altra cosa rispetto al campionato di Serie A. Io per fortuna sono riuscito a conquistare il mio sogno, ovvero quello di terminare la mia carriera da giocatore qui al San Lorenzo".