Gonçalves conquista Vanoli: il tecnico viola studia il piano per il portoghese

Il portoghese vuole conquistarsi la maglia da titolare e ritrovare la Nazionale

Pedro Gonçalves vuole sfruttare la pausa delle Nazionali per conquistare una maglia da titolare nella Fiorentina e ritrovare un posto nel Portogallo. Escluso dai convocati per la recente vittoria per 1-0 contro il Galles in Nations League, il classe '1998 cerca riscatto proprio nel torneo che lo ha visto alzare il trofeo poco più di un anno fa.

Il suo avvio in viola è stato finora col contagocce: appena 10 minuti giocati a Venezia e 25 contro il Napoli. Un minutaggio che non gli ha ancora permesso di ripetere la brillante prestazione offerta in Coppa Italia contro il Pisa, quando firmò una splendida rete con un destro a giro dalla distanza. In quella circostanza, Gonçalves ha dimostrato di sapersi muovere con efficacia anche sulla trequarti, una collocazione tattica che si sposa perfettamente con il 4-2-3-1 di Paolo Vanoli. Lo stesso tecnico, all'indomani del pareggio con il Napoli, si era espresso con entusiasmo: «Pedro mi entusiasma».

L'investimento della società resta importante: come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, la Fiorentina ha versato 2,5 milioni di euro per il prestito, fissando il diritto di riscatto a 22,5 milioni. Un'operazione giustificata dai numeri di spessore che il lusitano porta con sé: 99 gol realizzati con la maglia dello Sporting Lisbona e un bottino europeo di 5 reti e 6 assist in 21 presenze di Champions League.