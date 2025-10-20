Gola: “E’ un periodo nero per la Fiorentina ma Pioli ne uscirà. I tifosi devono stare più tranquilli”

L’ex Viola Steno Gola ai microfoni di Radio Firenze Viola dice la sua sulla Fiorentina di Stefano Pioli, le sue parole:

“La Fiorentina per me è una grande squadra, questi non sono i punti che merita, è una squadra che dovrebbe arrivare tra le prime 6/7. La squadra c’è e può senz’altro reagire, il calcio è bello perchè è imprevedibile, sono convinto che la Fiorentina si risolleverà, adesso è un periodo un pò nero ma può succedere. A differenza della Fiorentina della stagione ’77/’78 questa è una squadra diversa, all’epoca l’unico giocatore da considerare era Antognoni, oggi la rosa è molto più forte. Il problema è che le squadre come quella di Pioli non sono preparate per lottare contro la retrocessione, quindi vanno in difficoltà. Con una classifica così qualsiasi allenatore sarebbe messo in discussione, è normale con una classifica così e allo stesso tempo dei giocatori così forti, bisogna un pò vedere come si muove la società e anche il pubblico dovrebbe stare più tranquillo, secondo me Pioli ne viene fuori, serve una vittoria per ripartire”.