Giuseppe Barone: "Non ci sono parole. Papà sei il mio modello, porterò avanti la tua eredità per sempre"

Ieri a New York si sono tenuti i funerali dell'ormai ex direttore generale della Fiorentina, Joe Barone. Oggi, il figlio Giuseppe ha pubblicato una lettera per il padre su Instagram, accompagnandola d...

Ieri a New York si sono tenuti i funerali dell'ormai ex direttore generale della Fiorentina, Joe Barone. Oggi, il figlio Giuseppe ha pubblicato una lettera per il padre su Instagram, accompagnandola da alcuni scatti. Di seguito la lettera: "Non ci sono parole per descrivere quello che provo. Voglio solo dirti che ti voglio un mondo di bene papà. Papà sei il mio eroe, il mio modello. Ti ammiro e ti ammirerò sempre. Conserverò tutti i momenti che abbiamo condiviso insieme e porterò avanti la tua eredità per sempre. Ti voglio bene papà".

Foto: Instagram Giuseppe Barone

OLTRE ALLA SENTENZA DA VERGOGNA, ANCHE LA BEFFA: IL NAPOLI NON PUÒ FARE RICORSO CONTRO ACERBI. IL MOTIVO

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