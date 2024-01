Giuntoli chiude per Kean alla Fiorentina: “Il mercato della Juventus è chiuso, restiamo cosi”

“Abbiamo deciso di chiudere il mercato e di dare fiducia ai ragazzi che abbiamo in rosa”. Poco prima della sfida contro il Sassuolo Cristiano Giuntoli annuncia l’arrivo in difesa di Tiago Djaló, francese classe 2000 del Lille per cui “siamo ai dettagli”, ma chiude la porta all’arrivo di un centrocampista. La Juventus a gennaio non farà più operazioni, parola del suo Football Director, il club bianconero si fida dei giocatori a disposizione e punta forte sul ricco serbatoio di giovani.

“Abbiamo fatto un grandissimo girone di andata, impensabile all’inizio, dobbiamo fare i complimenti al mister e ai ragazzi che hanno fatto un lavoro straordinario. Djalò subito? Siamo ai dettagli, speriamo di chiudere nei prossimi giorni, quando sarà un nostro giocatore parlerò di lui”.

Poi su centrocampo e attacco: “In questo momento abbiamo deciso di chiudere il mercato e rimanere così e di dare fiducia a questi ragazzi”. Niente centrocampista, quindi, e nemmeno cessioni, come quella che sembrava certa di Moise Kean.