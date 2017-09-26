Giudice sportivo: team manager viola squalificato per frasi ironiche sul VAR
Il Giudice sportivo ha emesso una squalifica di un turno, con ammenda da 2mila euro, per il team manager viola Alberto Marangon, per avere "Al termine della gara, con atteggiamento irriguardoso, rivol...
A cura di Redazione Labaroviola
26 settembre 2017 16:31
Il Giudice sportivo ha emesso una squalifica di un turno, con ammenda da 2mila euro, per il team manager viola Alberto Marangon, per avere "Al termine della gara, con atteggiamento irriguardoso, rivolto in due occasioni all'arbitro e al VAR frasi ironiche ed offensive".