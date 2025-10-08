Giaretta: "La Fiorentina sta lavorando per un futuro in Europa. Serve positività per tornare a volare"

L'ex calciatore e attuale direttore sportivo del Pafos, Cristiano Giaretta, rilascia una lunga intervista a Radio Firenze Viola parlando anche dell'attuale situazione della Fiorentina. Queste le sue p...

L'ex calciatore e attuale direttore sportivo del Pafos, Cristiano Giaretta, rilascia una lunga intervista a Radio Firenze Viola parlando anche dell'attuale situazione della Fiorentina. Queste le sue parole:

"L'inizio della Fiorentina mi meraviglia perchè c'è stato un mercato importante con annesse spese rilevanti, soprattutto per due giocatori, Piccoli e Sohm, che sono stati acquisti onerosi ma mirati. La Fiorentina e Daniele Pradè hanno investito soldi anche con la lungimiranza di creare capitale per il club, non solamente per cercare di ottenere dei risultati che purtroppo in questo momento non stanno arrivando. Su questi due giocatori ventiquattrenni, nella peggiore delle ipotesi, la società non perderà soldi, riprenderebbe minimo i soldi che ha speso in due o tre anni. C'è qualcosa che va oltre, a volte mi immedesimo un pò negli addetti ai lavori, anche quando sei dentro fai fatica a capire quali potrebbero essere le motivazioni, ci sono molti ingredienti che puoi controllare ma altrettante variabili che non puoi controllare. Comunque sono rimasto meravigliato perchè ritengo che la rosa della Fiorentina sia di assoluto valore, una rosa che possa davvero centrare l'Europa.

Io penso che alla Fiorentina stiano lavorando per andare anche oltre alla Conference, si stanno impegnando, secondo me, per arrivare anche all'Europa e alla Champions League; poi per carità, quando arrivano stagioni balorde rischi anche di uscire dalla Conference, ma comunque la Fiorentina credo che negli ultimi tre anni abbia centrato il risultato minimo, appunto la Conference, anche se da fuori la si vede come una competizione piccola comunque continuare a fare un'esperienza in Europa non è male.

Quando ci sono inizi di stagione difficili, e parliamo solamente delle prime sei gare di campionato, normalmente ci sono dei giocatori più esperti a prendere il comando della barca e guidare tutti nella giusta direzione ma nella rosa Viola lo stanno già facendo, De Gea, Gosens, Mandragola, tra gli altri, sono giocatori esperti con la testa sulle spalle, quindi quando c'è questa consapevolezza e maturità nello spogliatoio la situazione non è poi così drammatica, è recuperabile, ovviamente parlo da esterno e solo chi è dentro conosce davvero l'alchimia tra i giocatori e il rapporto con l'allenatore e con il club. Molte volte basta una partita per riprendere fiducia, la Fiorentina ora deve portare a casa tre punti. Anche contro la Roma sono stati un pò sfortunati, due pali ed un errore di Gosens sotto porta, a volte basta appunto una partita per riprendere a volare e acquisire consapevolezza delle proprie qualità.

Io credo che in questi casi è molto importante la connessione tra club e squadra, quando parlo di squadra ci includo l'allenatore, nel senso che nel club il direttore sportivo deve stare sempre molto vicino all'allenatore e alla squadra con molta positività, non è il momento di puntare il dito contro qualcuno perchè questo aumenterebbe solo i problemi ed ora i problemi si devono spazzare via, bisogna mettere tanta positività perchè i ragazzi hanno perso un pò di confidenza, lo si vede soprattutto quando giocano in casa che non hanno fatto ancora un punto, mi immagino quanto siano preoccupati i giocatori. Con positività devono aiutarsi ed andare ad affrontare la prossima partita".