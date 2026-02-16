Giani:”Non posso garantire un intervento della Regione per il Franchi, ma i precedenti ci sono”

Il presidente della regione Eugenio Giani ha affrontato la questione dei lavori allo stadio Stadio Artemio Franchi, intervenendo ai microfoni di Lady Radio. Parlando dell’avanzamento dell’intervento sull’impianto sportivo fiorentino, Giani ha ammesso di non poter fornire certezze sulla partecipazione finanziaria della Regione Toscana: “Non posso garantire niente, perché non ne ho la competenza. In Consiglio regionale non abbiamo mai discusso”, ha detto, sottolineando come la materia non rientri direttamente nelle prerogative regionali. Il presidente ha però evidenziato che esistono precedenti di interventi della Regione su strutture sportive importanti e che, qualora dovesse saltare l’accordo tra il Comune di Firenze e la Fiorentina, l’ente potrebbe valutare un sostegno economico per garantire il completamento dei lavori. “Posso dire che ci sono i precedenti perché anche la Regione, con una cifra del genere, può intervenire in caso di necessità”, ha aggiunto Giani, facendo riferimento a finanziamenti già erogati in passato per impianti sportivi in altre aree della Toscana.